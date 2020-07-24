İlk kez bu kadar net görüntüleri paylaşıldı: Mars’ta hayata en yakın deneyim!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’a insanlı görev için çalışmaları aralıksız sürerken, ‘Kızıl Gezegen’e dair en net fotoğraflar ortaya çıktı.

İngiltere merkezli ElderFox Documentaries, NASA’nın uzay araçları Spirit, Opportunity ve Curiosity tarafından Mars’ta çekilen görüntüleri üzerinde titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Fotoğrafları ilk kez 4K çözünürlüğe ulaştıran ekip, 10 dakikalık bir video haline getirdikleri görüntüleri Youtube’da paylaştı.

Uçsuz bucaksız çöllerden dev kayalara kadar her ayrıntının görülebildiği fotoğraflar, ElderFox Documentaries tarafından ‘Mars’ta hayata en yakın deneyim’ olarak adlandırıldı.