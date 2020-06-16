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İngiliz astrofizikçilerden ‘yalnız değiliz’ iddiası: Galaksimizde 30’dan fazla medeniyet olabilir

İngiltere'nin Nottingham Üniversitesi'nden astrofizikçiler, Dünya'nın da içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nde 30'dan fazla zeki medeniyet bulunduğunu öne sürdü.

Sozcu.com.tr
13:19 -
Haberler Dünya
İngiliz astrofizikçilerden ‘yalnız değiliz’ iddiası: Galaksimizde 30’dan fazla medeniyet olabilir

İnsanoğlunun evrende yalnız olup olmadığına yönelik araştırmalar, bilim dünyasının en uzun süredir yanıt aradığı soruların başında geliyor. İngiltere’nin Nottingham Üniversitesi uzmanları, bu konuda yeni bir teoriyi ortaya attı.

Nottingham Üniversitesi’nden Tom Westby ve beraberindeki astrofizikçiler, Dünya’nın da içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi’nde 30’dan fazla zeki medeniyet olduğunu öne sürdü.

Ekipte yer alan isimlerden Christopher Conselice, “Zeki bir yaşam formunun oluşması için 5 milyar yıllık bir zaman gerekli olduğu düşünülürse, galaksimizde birkaç düzine aktif medeniyet olması muhtemel” dedi.

17 BİN IŞIK YILI UZAKTA

Samanyolu’nda 250 bin yıldız olduğunu belirten Conselice, muhtemel medeniyetlerin 17 bin ışık yılı (1 ışık yılı = 6 trilyon mil) uzaklıkta olduğunu ve mevcut teknolojiyle iletişim kurmanın mümkün görünmediğini söyledi.

USA Today’in haberine göre Westby, diğer medeniyetlerin keşfinin yalnızca farklı yaşam formlarını aydınlatmakla kalmayacağını, Dünya üzerindeki yaşamın geçmişi ve geleceğiyle ilgili de bilgi vereceğini ifade etti.

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Bilim Dünya İngiltere Samanyolu Galaksisi
Son güncelleme: 13:35 16.06.2020
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