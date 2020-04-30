İngiliz gazetesi İstanbul’daki fırınları gezdi: Askıda ekmek isteyenler yüzde 30 arttı

Corona virüsü salgını devam ederken İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Times, İstanbul’daki durumu okurlarına aktardı. Gazetenin Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith imzalı haberde corona virüsü salgını ve Ramazan ayı ile ilgili izlenimler ve yetkililerin görüşlerine yer verildi.

“Osmanlı’nın verici ruhu İstanbul’u kuşatırken, binlerce insan ekmek kuyruğunda” başlığını kullanan Smith’in haberinde, “Ramazan’ın başlamasından iki gün önce normalde en yoğun olması gereken saatlerde Hüseyin fırın tezgahının arkasında oturuyor ve boş sokakları izliyor. Hüseyin, işlerinin kötü olduğunu ve satışlarının yüzde 50’den fazla düşüş gösterdiğini söylüyor” ifadesi kullanılırken Hüseyin isimli fırıncının, “Daha ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum” dediği de aktarılıyor.

“LONDRA’DAN YÜZYILLAR ÖNCE TÜRKLER YAPIYORDU”

Salgının, Türkiye’nin en büyük kentindeki gürültü ve enerjiyi emdiğini belirten Smith, “Barlar ve restoranlar bir aydır kapalı ve şehirde yaşayanlar ülkenin farklı bölgelerindeki aile evlerine gittiler. Fakat yardım geleneği yayılıyor. Hüseyin’in fırını ve diğerlerinde müşteriler askıda uygulamasına başvurarak, ihtiyacı olanlara bedava ekmek veriyorlar. Londra’daki artizan cafelerden yüzyıllar önce Türkler ihtiyaç sahipleri için önceden ödeme yapıyorlardı. Bu gelenek Osmanlı zamanlarında ortaya çıktı ve İslam’daki zekat ile bağlantılı” yorumunu yaptı.

Ekmeğin Osmanlı mutfağında çok büyük bir önemi olduğu belirtilirken, “Fırınlar corona virüsü döneminde açık kalan nadir işletmelerden. Diğerleri eczaneler, su şirketleri ve hayvan barınakları. Askıda yöntemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte son 10 yılda yaygınlaşmaya başladı. Fırıncılar Birliği ülke genelinde bunu teşvik ederken sokaktaki simit satanlar bile bunun reklamını yaptı” ifadesi kullanıldı.

BAĞCILAR’DA İKİ KAT ARTTI

Salgının hızla yaşamı durdurmasıyla birlikte askıda geleneğinin özellikle Türkiye’deki yoksul kesime büyük destek verdiği belirtilirken, Bağcılar belediyesinde askıda yönteminin iki kat arttığı belirtildi. Haberde, “Türkiye’de mart ayının ortasında başlayan karantina kısıtlamaları ile birlikte birçok Türk işsiz kaldı ve askıda uygulamasına ilgi arttı. Türkiye devleti de yardım yapıyor ve ihtiyacı olanlara ekmek dağıtıyor” denildi.

Gazeteye konuşan Fırıncı Hüseyin ise, “Kesinlikle daha çok insan bedava ekmek için gelmeye başladı. Benim tahminime göre krizin başlamasından beri yüzde 30-40 arasında artış yaşanmıştır. Fakat ben asla nedenini sormam, bu benim işim değil” dedi.