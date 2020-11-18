İngiltere 2030’a kadar benzinli ve dizel araçları yasaklayacak

Avrupa’daki en ölümcül COVID-19 kriziyle, Brexit ticaret görüşmeleriyle ve en üst düzey danışmanının görevden ayrılmasıyla uğraşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Financial Times’a bir makale yazdı.

Johnson yazısında, “Ülkeyi daha temiz, yeşil ve güzel yapmaya yardım ettiğini bilmenin tatminini insanlara yaşatacak yüksek vasıflı işlerle yeşil iyileşmeyi planlamanın tam zamanı” ifadelerini kullandı.

KANUN YAPAN İLK ÜLKE

Reuters’ın aktardığına göre İngiltere, vatandaşlarının seyahat, enerji kullanımı ve yeme alışkanlıklarının tümden değişmesini gerektirecek olan 2050’ye kadar karbon salımını net sıfıra çekme hedefini geçen yıl kanun haline getiren ilk G7 ülkesi olmuştu.

Johnson, 2030’a kadar toplamda 12 milyar sterlin (16 milyar dolar) büyüklüğünde hükümet kaynağı ayrılacağını ve 250 bin yüksek vasıflı çevre dostu istihdam yaratılıp bunların destekleneceğini söyledi. Hükümet, özel sektörün ayıracağının üç katı fon ayıracak.