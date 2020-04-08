İngiltere Başbakanı ile ilgili ilk açıklama geldi

Corona virüsü sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan ve bir süredir salgın hastalıkla mücadele eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama geldi.

Önceki gün yoğun bakıma alınan Johnson’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamayı sözcüsü yaptı. Yapılan açıklamada Johnson’ın durumunun stabil olduğu ve tedaviye yanıt verdiği açıklandı. Başbakanlık sözcüsü, “Başbakan, oksijen tedavisi görüyor ve destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor” dedi.

Başkent Londra’daki St. Thomas Hastanesi’nde 3 gece kalan Johnson, son 2 gecedir yoğun bakımdaydı.