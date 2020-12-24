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İngiltere TIR şoförlerini konuşuyor… Mutasyon kuyruğunda Türk kahvaltısı

İngiltere'de mutasyona uğrayan corona virüsü nedeniyle sınırlar kapanınca, TIR şoförleri yollarda kaldı. Kilometrelerce uzayan kuyrukta Türk şoförlerin kahvaltıdan ödün vermemesi, İngiliz basınının gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:12, 24/12/2020
Haberler Dünya
İngiltere TIR şoförlerini konuşuyor… Mutasyon kuyruğunda Türk kahvaltısı

İngiltere’de mutasyona uğrayan corona virüsü nedeniyle Fransa sınırındaki Dover Limanı’nın ulaşıma kapanmasının ardından binlerce TIR şoförü otoyolda mahsur kaldı.

Mahsur kalanların içinde Türk şoförler de vardı. İngiliz basını, Dover Limanı’nda kalan Türk şoförlerinin sabah kahvaltısına dikkat çekti.

ÖDÜN VERMİYORLAR

Metro gazetesi, “Türk şoförleri kahvaltıdan ödün vermiyor. TIR dorsesinde Türk şoförlerin kahvaltı keyfi. Menüde, sosis, bal, sarımsak, gözleme ve peynir var” ifadelerini kullandı.

Metro’nun sitesinde yer alan haber.

Kahvaltı menüsünü tek tek yayınlayan gazete, TIR ve kamyon şoförlerinin bekleyişinin drama dönüştüğüne dikkat çekti.

KUYRUK KİLOMETRELERCE SÜRÜYOR

İngiliz yetkililerin corona virüsünde bulaşıcılığı daha fazla olan bir mutasyonun hızla yayıldığını açıklamasının ardından Avrupa alarma geçmiş, birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurmuştu.

Dover’daki TIR kuyruğu.

Fransa’nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluşmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:13:59,