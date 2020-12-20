Irak’ta Yeşil Bölge’ye roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye roketli saldırı yapıldı. Yetkililer, ABD Bağdat Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ve Irak hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye 3 adet Katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırıya ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına konuşlandırılan hava savunma sistemi ile karşılık verildi.

EVLER VE ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Yeşil Bölge'yi hedef alan roketli saldırıda çevrede bulunan çok sayıda ev ve araç zarar gördü. Yetkililer, Yeşil Bölge'ye toplam 5 adet katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendiğini ve 2 roketin ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına konuşlanan C-RAM tipi hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini belirtti.

Roketlerden birinin ABD Büyükelçiliği binası yakınlarına düştüğünü belirten yetkililer, diğer roketlerin ise bir eve ve 3 bölgede bulunan bir otoparka düştüğünü kaydetti. Saldırının El-Reşit bölgesinden gerçekleştirildiğini ifade eden yetkililer, saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Görgü tanıkları ise, otoparka düşen roketin şarapnellerinin Yeşil Bölge'deki Cadriye bölgesine isabet ettiğini belirtti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Irak'ta 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD'nin düzenlediği operasyon ile öldürülmesinin ardından ABD misyonları ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırılar arttı. (İHA)