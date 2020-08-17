İsrail ile Almanya ortak hava tatbikatı yapacak!

Luftwaffe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İsrail'e ait 6 F-16 tipi savaş uçağının BlueWings2020 tatbikatı ve MAGDAYs anma törenlerinde uçuş yapmak üzere Almanya'ya iniş yaptığını duyurdu. Tatbikatın 2 hafta süreceği açıklandı.

Uçakların yarın Fuerstenfeldbruck Hava Üssü'nden birlikte kalkacağını belirten yetkililer, uçakların 2. Dünya Savaşı yıllarında Nazilerin toplama kampı olarak kullandığı Dachau'nun ve 1972'de İsrailli atletlerin öldürüldüğü olimpik alanın üstünden geçeceklerini açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Alman Hava Kuvvetleri Komutanı General Ingo Gerhartz yaptığı açıklamada, “Tarihimizde ilk defa İsrailli meslektaşlarımızla kanat kanada uçacağız. Bu gösteri tüm dünyaya dost ve müttefik olduğumuzun ve antisemitizme asla geçit vermeyeceğimizin göstergesidir” dedi.

Tatbikat, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Twitter hesabından da duyuruldu. ‘Geçmişi hatırlamak, geleceği şekillendirmek’ ifadesiyle yapılan paylaşımda “Tarihte ilk kez, İsrail Hava Kuvvetleri ve Alman Hava Kuvvetleri, Alman göklerinde iki taraflı bir eğitim tatbikatı yapacak” denildi.

1972 yılındaki Münih Olimpiyatları'nda 9'u İsrailli toplam 11 atlet teröristler tarafından öldürülmüştü. Dachau'daki toplama kampında ise 2. Dünya Savaşı yıllarında toplam 41 bin 500 kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.