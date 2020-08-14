İsrail ile BAE arasındaki anlaşmaya Ankara’dan ilk tepki

ABD’nin arabulucuğunu yaptığı görüşmeler sonucunda dün İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, normalleşme anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından Ankara’dan çok sert bir yanıt geldi… Reuters haber ajansının “son dakika gelişmesi” şeklinde servis ettiği açıklamada, Dışişleri Bakanlığı, “Filistin halkı ve yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki anlaşmaya sert tepki göstermesine hakkı var. Tarih, böyle bir anlaşmaya imza atan Birleşik Arap Emirlikleri’nin davranışını affetmeyecek” denildi.

ANLAŞMA NE ANLAMA GELİYOR?

ABD Başkan Donald Trump’ın aracılık ettiği anlaşma kapsamında İsrail işgal altındaki Batı Şeria’nın bölgelerine yönelik ilhak planlarını askıya almayı kabul etti. Ayrıca anlaşmayla BAE, İsrail ve ABD’nin çatışmalı Orta Doğu’da ana tehdit olarak gördüğü bölgesel güç İran’a karşı muhalefeti güçlendiriliyor.

İsrail, Mısır ile 1979’da ve Ürdün ile 1994’te barış anlaşmaları imzalamıştı. Ancak BAE, diğer birçok Arap ülkesiyle birlikte İsrail’i tanımamıştı ve şimdiye kadar İsrail ile resmi diplomatik veya ekonomik ilişkileri bulunmuyordu. BAE İsrail ile böyle bir anlaşmaya varan ilk Körfez Arap ülkesi oldu.

Üç ülkeden yetkililer anlaşmayı “tarihi” ve barışa doğru bir atılım olarak nitelendirdiler. Fakat Filistinli liderler, bunu “sırtından bıçaklanma” olarak kınadılar.

İsrail BAE ve ABD yaptıkları ortak açıklamada, Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Abu Dabi’nin Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed’in “İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi konusunda anlaştıkları” belirtildi.

Anlaşmanın iki ülkenin “bölgedeki büyük potansiyeli ortaya çıkaracak yeni bir yol çizmesine” izin vereceği belirtildi.