İsviçre’de doktorların yakarışı: Yasak ve kısıtlama getirin

Corona virüsü salgınının etkisini giderek ağırlaştırdığı İsviçre’de 5 büyük hastanenin yöneticileri ortak bir mektup yazdı. Zürih, Bern, Basel, Lozan ve Cenevre’deki üniversite hastanelerinin direktörleri İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset’e bir mektup yazarak corona virüsü yasaklarının geri gelmesi çağrısında bulundu.

Mektupta salgın yüzünden hayati öneme sahip ameliyatların ertelendiğini yazan doktorlar, yoğun bakımda yatak kapasitesinin de sınırlandığını söyledi. Zürih Üniversite Hastanesi’nin direktörü Gregor Zund, “Kayak ve kış sporlarına yasak getirilmeli ve tamamen kapanma olmalı. Aksi takdirde pandemiyi kontrol altına alamayız” dedi.

Sonntags Zeitung gazetesi 5 hastanede 4 binden fazla ameliyatın Ekim ayından beri ertelendiğini açıkladı. Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İsviçre’de günde ortalama 5.000 yeni vaka açıklanıyor. Son 28 günde ülke nüfusunun yaklaşık 1.3’ü corona virüsüne yakalandı.

Sağlık Bakanı Berset’e yönelik mektupta direktörler gelecek yılın başında yaşanacak üçüncü dalgayla birlikte sağlık sisteminin çökebileceğini söyşedi.