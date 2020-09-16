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Japonya’da 8 yıl sonra bir ilk: Yeni başbakan belli oldu

Japonya'da başbakan Shinzo Abe'nin geçen haftalarda istifa etmesinin ardından yeni başbakan belli oldu... Geçen hafta Liberal Demokrat Parti'nin başkanlık seçimini kazanan 71 yaşındaki Yoshihide Suga, parlamento oylamasında başbakan seçildi.

Sozcu.com.tr
09:22 -
Haberler Dünya
Japonya’da 8 yıl sonra bir ilk: Yeni başbakan belli oldu

Japonya’da 8 yıldır başbakanlık görevini yürüten Shinzo Abe’nin sağlık sorunları sebebiyle görevini bırakmasıyla boşalan başbakanlık görevinin yeni sahibi belli oldu. Japonya’da geçen hafta iktidar partisi LDP’nin başkanlık seçimini 534’e 377 oyla kazanan Yoshihide Suga, bugün parlamentoda yapılan oylamadan zaferle çıktı.

71 yaşındaki Suga, yapılan oylama 462 oyun 314’ünü aldı. Bu sonuçlarla Suga başbakan oldu. Suga, Abe’nin döneminin biteceği Eylül 2021’in sonuna kadar parti lideri olarak görevine devam edecek ve başbakanlığı yürütecek.

Sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakan 65 yaşındaki Shinzo Abe, bugün düzenlenen törenle başbakanlık konutundan ayrıldı.

Abe’nin uzun süreli sağ kolu olarak tanınan Suga geçen hafta, “Akita’da bir çiftçinin en büyük oğluydum. Herhangi bir kan bağı ya da bilgi birikimim olmadan siyaset dünyasına sıfırdan giriş yaptım ve LDP’nin lideri olmayı başardım … Kendimi Japonya ve vatandaşlarına hizmet için adayacağım” demişti.

Başbakan Başbakanlık istifa Japonya Sağlık
Son güncelleme: 09:23 16.09.2020
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