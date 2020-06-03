Kanada başbakanından George Floyd yorumu: ABD’de yaşananlara böyle tepki verdi

ABD’de George Floyd’un öldürülmesinin ardından yaşanan protesto gösterileri bütün dünyayı etkiledi… ABD’nın sınır komşusu Kanada’nın Başbakanı Justin Trudeau da yaşananları kendi yöntemiyle değerlendirdi.

Katıldığı basın toplantısında bir basın mensubunun kendisine sorduğu, “Trump’ın kilise önünde poz vermesini ve yaşanan protesto gösterilerini nasıl yorumlarsınız” sorusu karşısında adeta donakaldı. Yaklaşık 20 saniye boyunca sessiz kalan Trudeau daha sonra açıklama yaptı.

Hepimiz bunu korkuyla izliyoruz. Bu insanları bir araya getirme ve aynı zamanda insanları dinleme ve öğrenme zamanıdır. Bizim Kanada’nın da bir sorunu olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Siyahi Kanadalılar ya da diğer etnik kökenli Kanadalılar her gün ayrımcılıkla karşı karşıya. Toplum onlara farklı bakıyor ama bunu herkes göremiyor. Bu bir gerçek” dedi.