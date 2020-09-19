Karantina salgını durdurmaz

Corona virüsü salgını dünyayı pençesine almış durumda. Birçok ülkede rakamlar tekrar tırmanmaya başladı. İsrail, üç hafta ‘Lockdown' (karantina) kararı aldı. Avusturya ikinci dalganın içinde, Fransa'da vaka sayısı günde 10 binleri geçti. Birçok ülke pandeminin yayılmaması için ekstra önlemler alırken İsveç'te adeta bir mucize yaşanıyor. Corona virüsü başladığı günden beri karantinayı reddeden İsveç'te şu anda sadece 14 yoğun bakım hastası var. İşte İsveç modeli pandemi önlemleri:

İTİRAF GELDİ

İsveç'in eski Halk Sağlık Genel Müdürü olan Epidemiyolog Doktoru Johan Giesecke, “Toplu kapatmanın salgını durduracağına ilişkin hiç bilimsel veri yok“ demiş ve birçok sağlık uzmanının tepkisini çekmişti. Giesecke'nin, sokağa çıkma yasağı, okul kapatma gibi önlemlerle pandeminin önlenemeyeceği görüşü haklı çıktı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Her şeyi kapatmaya gerek yoktu“ demek zorunda kaldı.

BU BİR FELAKET

İsveç'in Covid-19 stratejisinin mimarları arasında olan Dr. Anders Tegnell ise “Okulları ve mağazaları kapatmak, tekrar açmak bir felaket“ demişti. Tecrit uygulayan ve sıkı önlemler alan ülkelerde virüsün tekrar hortlayacağını belirten Giesecke ile Tegnell, hiçbir ülkenin virüse karşı aylarca kapalı kalamayacağını, önlemlerin gevşemesiyle herkesin ilk bulunduğu yere geleceğini savunuyor.

SİSTEM ÇÖKMEZ

İsveçli uzmanlar, birçok ülkenin, yoğun bakım üniteleri ve yatakların yetmeyeceğine ilişkin paniklerinin yersiz olduğunu savunuyor. Giesecke, “İyi finanse edilen sağlık sistemimiz çökmedi ve çökmeyecek” diyor. İsveç'te 14, Almanya'da ise 230 yoğun bakım hastasının görülmesi bu tezi de haklı çıkardı.