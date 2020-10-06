Kırgızistan’da seçim kaosu: 122 yaralı

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından seçim barajını geçemeyen parti üyeleri, seçim sonuçlarını protesto etmek için bugün başkent Bişkek'teki Ala Too Meydanı'nda toplandı. Sosyal Demokratlar, Meken Intımagı, Çon Kazat, Reforma, Ata Meken, Bir Bol, Respublika ve Zamandaş siyasi partilerinin destekçilerinden oluşan kalabalık, seçimlerin şeffaf olmadığını savunarak iptal edilmesini talep etti. Protestocular, ilerleyen saatlerde Çüy ve Kiyev caddelerinde yanan çöp kutuları ile yolları trafiğe kapattı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullandı.

4 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çıkan olaylarda şu ana kadar 122 kişinin yaralandığını ifade edilirken, 4 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtildi. Çıkan olaylarda muhalefet partisi Ata Meken'in üyesi eski Milletvekili Canar Akayev de bacağından yaralandı.

Protestoculara barışçıl bir şekilde dağılmaları konusunda çağrıda bulunan Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, “Mitinge katılanlar ve organizatörleri kamu düzenini bozmaya ve Çüy Caddesi boyunca trafiği engellemeye çalıştı. Ardından agresif bir şekilde Çüy Caddesi boyunca ilerlemeye başladı ve meclis binasını çevreleyen demir kapıları kırmaya çalıştılar. Halkın güvenliğini sağlamak için göstericilerin gaz ve tazyikli su ile dağıtılması gerekiyordu” dedi.

Yaşananlar sırasında protestocular Kırgizistan Ulusal Güvenlik Komitesi binasına girdi. Göstericiler burada yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklu olan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’i serbest bıraktı.

CUMHURBAŞKANI LİDERLERLE BİR ARAYA GELECEK

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un yarın seçimlere katılan 16 siyasi partinin liderleri ile bir araya geleceği aktarıldı. Toplantının yerel saatle 09.00'da yapılacağı açıklandı.

16 partinin yarıştığı milletvekili seçimlerinde Birimdik, Mekenim Kırgızistan, Kırgızistan, Bütün Kırgızistan ve Mekençil siyasi partileri seçim barajını geçerek meclise girmeye hak kazanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Seçim barajını geçemeyen diğer siyasi partilerin destekçileri, seçimlerin şeffaf olmadığını ifade ederek yerel saatle 12.00’da başkent Bişkek’in merkez meydanında toplanarak protesto gerçekleştirdi. Protestocular seçim sonuçlarının iptalini talep ederken, haklarını koruyacaklarını ifade etti.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Nurcan Şayldabekova bugün yaptığı açıklamada, milletvekili seçimlerinde 1 milyon 990 bin 753 seçmenin oy kullandığını duyurdu. Şayldabekova, Birimdik Partisi’nin 487 bin 686 oy (yüzde 24.5), Mekenim Kırgızistan Partisi’nin 475 bin 372 oy (yüzde 23.88), Kırgızistan Partisi’nin 174 bin 317 oy (yüzde 8.76) ve Bütün Kırgızistan Partisi’nin 141 bin 950 oy (yüzde 7.13) aldığını açıkladı.

MSK Başkanı dün yaptığı açıklamada, milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının oylama gününden itibaren en geç 20 gün içinde açıklanacağını aktarmıştı.