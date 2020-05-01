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Şok iddia komşusundan geldi! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yüzde 99 olasılıkla öldü

Nisan ayından beri kamuya açık alanda görülmeyen ve geçirdiği kalp ameliyatı sonrası öldüğü öne sürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili iki iddia dünya gündemini karıştırdı. İlk olarak Kim Jong-un’un stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi ancak Kuzey Kore makamlarından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. İkinci iddia ise Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan siyasetçi Ji Seong-ho'dan geldi. Seong-ho, Kim Jong-un'un bir önceki hafta sonu yüzde 99 ihtimalle öldüğünü öne sürdü.

23:24 -
Haberler Dünya
Şok iddia komşusundan geldi! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yüzde 99 olasılıkla öldü

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un 15 Nisan tarihinde babasının doğum günü seremonisine katılmamasıyla ortaya atılan çeşitli iddialara yenileri eklendi.

İngiliz medyasının yayınladığı bir Güney Kore kaynaklı istihbarat raporuna göre, Kim Jong-un'un “aşırı alkol ya da fazla çalışma nedeniyle” sağlık sorunları yaşadığı öne sürüldü.

Raporda, “Tahminlere göre, Jong-Un'un aşırı alkol veya aşırı çalışma nedeniyle sağlık açısından sorunlar yaşadığı açıkça görünüyor” ifadeleri kullanılırken Jong-un'un dinlenmek için Kuzey Kore'nin Wonsan şehrindeki villasına gitmiş olabileceği belirtildi.

ŞOK İDDİA: YÜZDE 99 OLASILIKLA ÖLDÜ

The Sun’da yer alan habere göre, Kuzey Kore’den Güney Kore’ye kaçan ve bu sene milletvekili seçilen Ji Seong-ho, Kim Jong-un’un öldüğünü ve Kuzey Kore yönetiminin ölüm haberini duyuracağını idda etti.

Yonhap Haber Ajansı’na konuşan Ji Seong-ho, “Ameliyattan sonra ne kadar dayanabileceğini merak ettim. Kim’in geçen hafta sonu öldüğü belirtildi. Ancak yüzde 100 kesin değil. Ancak olasılığın yüzde 99 olduğunu söyleyebilirim. Kuzey Kore şuan, halef konusunda karmaşık bir meseleyle boğuşuyor” ifadesini kullandı.

İddialarının kaynağını açıklamayan Ji Seong-ho, Kim Jong-un’un kız Kardeşi Kim Yo-jong’un büyük ihtimalle ülkenin yeni lideri olabileceğini belirtti.

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Son güncelleme: 23:44 01.05.2020
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