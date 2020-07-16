Mahkemeden flaş karar! ‘IŞİD gelini’ne geri dönüş yolu açıldı

İngiltere’den 2015 yılının Ocak ayında terör örgütü IŞİD’e katılan 3 genç kızdan biri olan Şamima Begüm’ün, 2019 yılında iptal edilen vatandaşlığını geri kazanmak için hukuki mücadele vermesinin önü açıldı.

Geçtiğimiz yıl Suriye’deki bir mülteci kampında yerinin belirlenmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından güvenlik gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarılan Begüm’ün başvurusunu değerlendiren temyiz mahkemesi, Suriye’de doğurduğu çocuklar ölen genç kadının kaldığı kamptan kendini savunamadığı için adil biçimde yargılanmadığını belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN KARARA TEPKİ

Mahkeme bundan ötürü vatandaşlıktan çıkarma kararına karşı hukuki mücadele verebilmesi için Begüm’ün ülkeye geri dönüşüne izin verilmesine hükmetti.

Kararı ‘büyük hayal kırıklığı’ diye niteleyen İngiltere İçişleri Bakanı, temyize gidebilme izni almak için başvuracağını duyurdu. DHA