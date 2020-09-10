Miçotakis Türkiye’ye süre verdi: Sağduyu olmazsa tek seçenek yaptırım

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. NATO’nun arabulucu olarak tansiyonu düşürme çabalarını boşa çıkaran Atina cephesinden çarpıcı açıklamalar yapılıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, The Times gazetesi için “Türkiye ya saldırganlığına son verir ya da AB yaptırımlarına maruz kalır” başlıklı bir makale kaleme aldı.

AB’nin 24-25 Eylül’deki Doğu Akdeniz zirvesi öncesi dikkat çeken yazıda öne çıkan kısımlar şöyle:

– Türkiye’nin zirveye kadar sağduyulu bir tutum benimsememesi halinde, Avrupalı liderlerin önünde anlamlı yaptırımlar uygulamak dışında başka bir seçenek olduğunu düşünmüyorum. Mesele, artık Avrupa’nın hayati çıkarlarının tehlike altında olduğunu kabul etmekle ilgili. Avrupa, gerçek anlamda jeopolitik gücünü göstermek istiyorsa, saldırgan bir Türkiye’ye taviz vermeyi göze alamaz.

‘MASAYA GERİ DÖNMELİ’

– Türkiye’nin yaptırımları engellemek, geri adım atmak ve bu krizden çıkış için bir yol belirlemek için hâlâ zamanı var. Türkiye’nin sınırlandırılan alanların dışında kalan sularda her türlü denizcilik ve bilimsel faaliyetlerden kaçınması ve saldırgan söylemini dizginlemesi gerekiyor.

– Türkiye’nin sakinleşmesi, masaya geri dönmesi ve 2016 yılında çekildiği istikşafi görüşmelere bıraktığı yerden yeniden başlaması lazım. Tüm bunları yapmamıza rağmen bile hâlâ anlaşma sağlayamıyorsak o zaman çözümü Lahey’de aramalıyız.

‘KARŞI KOYACAK KAPASİTEMİZ VAR’

– Türkiye, geçmişte kalan bir üslup kullanıyor. Düşmanlardan, şehitlerden, mücadeleden ve bunun için her türlü bedeli ödemekten bahsediyor. Yalnızca Yunanistan ve Kıbrıs gibi iki AB üyesini değil, birliğin tamamını tehdit eden aday bir ülke böyle üslup ve tutum benimsiyor.

– Yunanistan’ın Türkiye’den gelecek her türlü saldırganlığa karşı koyacak askeri kapasitesi vardır. Ancak, iki ülke arasında herhangi bir askeri olayın yaşanmasının kimsenin çıkarına olmadığı da aşikardır.