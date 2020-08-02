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MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı başarıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin ortak olarak gerçekleştirdiği ‘TurAz Kartalı Tatbikatı’nın başarıyla devam ettiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tatbikata ait görüntülere yer verildi.

Sözcü Ankara
18:42 -
Haberler Dünya

Bakanlık, geçtiğimiz günlerde Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve hava savunma unsurlarının katılımı ile gerçekleştirilecek ‘TurAz Kartalı Tatbikatı'na katılacak öncü unsurların Azerbaycan'a intikale başladığını duyurmuştu.

FOTO: MSB

TATBİKATA AİT GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Sosyal medyadan yeni bir açıklama yapan MSB, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin müşterek icra ettiği TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca tatbikata ait görüntülerin yer aldığı bir video da paylaşıldı.

FOTO: MSB

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