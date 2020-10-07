Nobel Kimya Ödülü, gen düzenlemesi yöntemi çalışması yapan bilim insanlarına verildi

İlk olarak 1901 yılında verilen ve dünyanın en prestijli ve köklü ödüllerinden biri olan Nobel Ödülleri bu hafta sahiplerini buluyor… Pazartesi günü tıp alanında ve dün de fizik alanında 6 bilim insanı Nobel ödülüne layık görülürken bugün kimya alanında ödülün sahibi olanlar açıklandı.

Nobel Komitesi, bilim insanları Emmanuelle Charpentier ve Jennifer Doudna’nın 2020 yılı Nobel Kimya Ödülü’nü kazandıklarını duyurdu. Charpentier ve Doudna, gen düzenlemesi yöntemi çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, “Charpentier ve Doudna, gen teknolojisindeki en keskin aleti, CRISPR/Cas9 genetik makasını keşfettikleri için ödüle layık görüldü. Bu teknoloji bilim dünyasında devrim yarattı ve yeni kanser tedavisinde atılım yapılmasını sağladı. DNA’yı istenilen yerde kesme yeteneği bilim dünyasında devrim yarattı” açıklamasını yaptı.

Fransız Charpentier ve ABD’li Doudna, Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan 6 ve 7’nci bilim insanları oldu. Bu ödülü daha önce Marie Curie (1911’de kazanmıştı) ve Frances Arnold (2018) kazanmıştı.

Charpentier ve Doudna, böylelikle 1.1 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.

İlginizi Çekebilir 2020 Nobel Fizik Ödülü kara deliği bulan bilim insanlarına verildi