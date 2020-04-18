Nobel ödüllü bilim adamından kafa karıştıran iddia: Coronada HIV kesitleri var

Corona virüsünün laboratuvar ortamında üretilip üretilmediğine yönelik tartışmaya Fransız bilim imsanı Profesör Luc Montagnier de katıldı. Fransız basınına konuşan Montagnier, SARS-CoV-2 virüsünün genlerinde (RNA’sında), HIV RNA’sına ait parçaların bulunduğunu söyledi.

‘AŞI İÇİN OLABİLİR’



Euronews’ün aktardığına göre 2008’de Nobel Tıp Ödülü alan araştırmacı, “Araştırmalarımızda bu virüsün değiştirildiği sonuçlarına vardık. Yarasadan gelen klasik bir virüs modeli var. Bu modelin üzerine HIV kesitleri eklenmiş” şeklinde konuştu. Kimin bu değişikliği yaptığını bilmediğini ama Wuhan’daki laboratuvarda üretilmiş olabileceğini söyleyen Montagnier, amacın “belki de yeni virüsü AIDS’e karşı aşı çalışmalarında kullanmak” olduğunu belirtti.

Corona virüsünün laboratuvarda üretildiği iddiaları daha önce de çok defa dile getirildi. Montagnier’in açıklamaları bu nedenle bilim dünyasında tartışma yarattı.

‘BAŞKA TÜRLERDE DE VAR’

Paris’teki Pastör Enstitüsü’nde araştırmacı virolog Etienne Simon-Lorière, Montagnier’in çıkışı için, “Bu anlamsız. Söz konusu parçalar, aynı ailede bulunan diğer virüslerde de var, doğadaki diğer corona virüsü türlerinde de var. Bir kitaptaki bir kelime başka bir kitaptakine benziyorsa, bu kelimenin diğer kitaptan alındığını söyleyebilir miyiz?” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar virüs üzerine araştırma yapan Montagnier, AIDS’e neden olan HIV virüsünün keşfi için 2008 yılında Nobel Tıp Ödülü’ne layık görülmüştü.