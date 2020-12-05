Paris’te gergin gün: Ortalık karıştı

Fransa’da günlerdir tartışmalara ve eylemlere neden olan ‘Küresel Güvenlik’ yasa tasarısı ve artan polis şiddeti, başkent Paris’te protesto edildi.

Göstericiler, ‘Güvenlik yasası geri çekilmeli’ ve ‘Fransa, polis hakları ülkesi’ yazılı pankart taşırken bazı eylemcilerin mağazaların camlarını kırdığı, arabalar ile barikatları yaktığı görüldü.

TEPKİ ÇEKEN TASARI

‘Küresel Güvenlik’ yasa tasarısı Ulusal Meclis’te yapılan oylama ile kabul edilmişti. 577 milletvekilinin bulunduğu Meclis’te yapılan oylamada yasa tasarısı 388 ‘evet’, 108 ‘hayır’ oyu ile Meclis’ten geçti. Kabul edilen yasa tasarısının 2021 Ocak ayında Senato tarafından incelenmesi bekleniyor.

Küresel Güvenlik yasa tasarısındaki 24. madde, bir polis memurunun veya bir jandarmanın “yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının” yayılması durumunda bir yıl hapis cezası ve 45 bin euro para cezasına çarptırılmasını içeriyor. Madde, günlerdir ülke genelinde tartışmalara ve protestolara neden oluyor. Polis sendikaları tarafından desteklenen yasa tasarısı, gazeteci ve vatandaşlardan büyük tepki gördü.

Yasa tasarısı, ayrıca polislerin vatandaşları görüntüleme olanaklarını da çoğaltıyor. Yasa ile artık polis memurları herhangi bir olayda drone ile çekim yapabilecek ve üzerlerinde taşıdıkları kameranın görüntülerini merkezleriyle canlı olarak paylaşabilecek.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

22 protestocunun polis tarafından gözaltına aldığı duyuruldu. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Paris'teki gösteriyle ilgili 22 gözaltı gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.