Peru’da akılalmaz olay! Yasakları delen belediye başkanı tabutta ölü numarası yaptı

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, uygulanan yasakları delenlerle ilgili sıra dışı haberler de gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez yasakları hiçe sayan kişi Peru’da bir belediye başkanı.

Castrovirreyna eyaletinin Tantara Belediye Başkanı olan Jamie Rolando Urbina Torres, karantina ve sokağa çıkma yasağı kurallarını ihlal ederek arkadaşlarıyla beraber alkol almaya gitti.

Başkan Torres’in ve arkadaşlarının kaçamağı polisin gözünden kaçmadı. Daily Mail’in haberine göre güvenlik güçlerinin geldiğini fark eden Torres, maskesini taktıktan sonra bir tabutun içine girdi. Ölü numarası yaparak polisleri atlatmaya çalışan Başkan Torres yakayı ele vermekten kurtulamadı.

3 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI



Daha önce bölge halkı tarafından salgınla ilgili gerekli önlemleri almamakla da eleştirilen Torres’e uygulanacak ceza yerel medyada merak konusu oldu.

Corona virüsünün etkisini artırdığı Güney Amerika ülkelerinden Peru’da resmi kayıtlara göre 104 bin 20 vaka ve 3 bin 24 can kaybı bulunuyor.

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