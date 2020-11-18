Pfizer ve BioNTech’ten Covid-19 aşısı açıklaması: Yüzde 95 etkili

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin şirketi BioNTech ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’ın geçen hafta müjdesini verdiği corona virüsü aşısıyla ilgili kritik bir dönemeçten geçildi.

Geçen hafta yüzde 90’lara varan etkililik oranına sahip olduğu duyurulan corona virüsü aşısının klinik testlerinin son analizini yapan yetkililer Covid-19 aşısının yüzde 95 oranında koruyucu etkiye sahip olduğunu açıkladı. Pfizer, birkaç gün içerisinde corona virüsü aşısının ABD’de kullanımına tescil çıkarılması için başvuru yapacaklarını duyurdu.

Yetkililer denemeler sırasında kayda değer bir güvenlik sorunuyla karşılaşmadıklarını da açıkladı. Bu açıklamanın ardından Pfizer’ın hisseleri yüzde 2.7 artarken, BioNTech’in ABD’de işlem gören hisseleri de yüzde 7.3 oranında arttı.

Pfizer ve BioNTech tarafından paylaşılan verilerde corona virüsü aşısının 65 yaş üzerinde olanlarda etkisinin yüzde 94 oranında olduğunu açıkladı.

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