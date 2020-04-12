Ramazan’a sayılı günler kala, Endonezya’dan corona kararı

Corona virüsünden 327 kişinin öldüğü ve toplam vaka sayısının da 3 bin 842’ye çıktığı Endonezya’da Ramazan Bayramı öncesinde flaş bir karar alındı…

Endonezya hükümeti, Ramazan Bayramı sırasında birçok insanın memleketine gideceğini öngörerek ulaşım araçlarına bazı kısıtlamalar getirdi.

Bu yıl Mayıs ayında gerçekleşecek Ramazan Bayramı öncesinde Endonezya hükümeti, uçak, otobüs, gemi ve tren taşımacılığına getirdiği kısıtlamaları bugün duyurdu.

KAPASİTENİN YARISI KULLANILACAK

Açıklamayı Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati yaptı. Endonezya kabinesinin resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada, “Alınan kararlarla birlikte otobüs, uçak, tren ve gemi seferlerinde yolcu koltuklarının yarısının dolmasına izin var. Özel otomobillerde ise koltuk sayısının yarısının dolmasına karar verildi. Motosikletlerde sadece bir kişi olmalı” ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklamada, “Alınan bu yeni kararların temelinde toplu taşımayı kontrol edebilmek ve insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek” ifadesi yer aldı.

Yapılan açıklamada, toplu ulaşım araçlarını kullanan şoför, pilot ve vatman gibi görevlilerin yolcuların ateşlerini ölçme yetkisi verilirken, otobüs ve metro durakları ile birlikte havalimanlarında dezenfektan alanlarının kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.