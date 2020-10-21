Rusya salgında rekorlar kırarken Peskov’dan doğum günü partisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, 17 Ekim’de 53 yaşına girdi. Peskov'un doğum günü partisi başkent Moskova'daki bir gece kulübünde yapıldı.

Partiye katılanlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak sabah saatlerine kadar eğlenerek dans etti. Katılımcıların hiçbirinde maske olmaması da dikkat çekti.

Peskov pastanın mumlarını üflerken birçok kişi o anları videoya çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Rus medyası Peskov'u sorumsuzlukla suçladı. Peskov ise internette yayınlanan görüntülerle ilgili henüz açıklama yapmadı.

EN ÇOK VAKA OLAN 4. ÜLKE

Corona virüsünde ABD, Hindistan ve Brezilya’nın ardından en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke olan Rusya’da, Worldometers’ın verilerine göre 1.4 milyon kişi hastalığa yakalanırken 24 bin 952 kişi de hayatını kaybetti.

Rusya’da 16 bin vaka seviyesiyle günlük yeni tanıda geçtiğimiz günlerde rekor kırılırken, son 24 saatte ise ölü sayısında zirve görüldü. Sağlık Bakanlığı dünden bu yana 317 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.