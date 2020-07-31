Rusya-Türkiye uçuşlarıyla ilgili flaş gelişme!

Sputnik’in haberine göre, Rosaviatsiya'dan yapılan açıklamada uluslararası uçuşların yeniden başlamasının ardından yarın yapılacak ilk yurt dışı seferlerin Rus havayolu şirketleri Aeroflot ve Pobeda ile THY ve Pegasus Havayolları tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, “Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra Aeroflot havayolu şirketinin Moskova-İstanbul rotasındaki ilk tarifeli seferi yarın saat 07.50'de Şeremetyevo Havalimanı'ndan yapılması planlandı. Şirketin yarınki uçuş listesinde aynı rotada 2 tarifeli seferi daha yer alıyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Pobeda havayolu şirketi ise Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'ndan İstanbul'a bir uçuş gerçekleştirecek. 01.20'de ise İstanbul'dan THY'nin ilk uçağının Moskova'ya inmesi bekleniyor. THY, pazardan itibaren Saint Petersburg, pazartesinden itibaren de Rostov kentlerine uçuşlarına yeniden başlamayı planlıyor.

Açıklamada ayrıca Antalya, Bodrum ve Dalaman'a uçuşlara yeniden resmen izin verileceği 10 Ağustos'tan itibarense daha 7 Rus hava taşımacısının Türkiye'ye uçmayı planladığı belirtildi ve şunlar ifade edildi:

“10 Ağustos'tan itibaren Türkiye'ye yapılacak tarifeli ve charter seferlerin sayısı önemli ölçüde arttırılacak. Rus S7, Ural Havayolları, Royal Flight, Nordwind Airlines, Azur Air, Rossiya ve iFly havayolu şirketleri uçuşlara başlamayı planlıyor.”