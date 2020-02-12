Rusya’dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı!

Paylaşımda, İdlib’de rejim saldırıları nedeniyle 13 askerin şehit olmasının ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” sözleriyle birlikte, Pentagon tarafından terör örgütü PKK kontrolündeki 10 bin kişilik birlik için bütçe talebi istenildiğine dair bir görsel yer aldı.

Büyükelçiliğin paylaşımında “Takdiri size bırakıyoruz” ifadesi kullanıldı.

ABD’DEN TERÖR ÖRGÜTÜNE 200 MİLYON DOLAR

ABD Savunma Bakanlığı, 2021 mali yılı bütçesi talebine ilişkin raporunda, savaş fonuna 69 milyar dolar ayrıldığı ortaya çıkmış ve ABD’nin desteklediği terör örgütü PKK/PYD için 200 milyon dolar ayrıldığı açıklanmıştı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: TÜRKİYE BAŞARISIZ OLDU

Bugün Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib'de Türkiye'nin muhalif güçler ile teröristler arasındaki ayrımı yapmakta başarısız olduğu belirtilmişti.

Rusya'nın açıklamasında, ‘Türkiye'nin Suriye sınırına İdlib için çok sayıda asker ve mühimmat sevk etmesinin bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiği’ ifadesi kullanılmıştı.

İLGİLİ HABER Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye başarısız oldu