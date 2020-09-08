Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rusya’dan Doğu Akdeniz hamlesi: Devreye girdiler

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi tırmanırken Rusya'dan kritik bir hamle geldi... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile Yunanistan arasında arabulucu olmaya hazır olduklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr
11:57 -
Haberler Dünya
Rusya’dan Doğu Akdeniz hamlesi: Devreye girdiler

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan gerilimde bugün yeni bir dönemeçte geçildi… Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Anastasiadis’le konuşan Lavrov, arabulucu olarak görev almaya hazır olduklarını söyledi. Lavrov, “Türkiye ile ilişkilerinizde endişeli olabilirsiniz fakat biz diyaloğu ve pragmatik olarak tarafların ortak çıkarlarını öne çıkarmayı ve bu doğrultuda uluslararası kanunları gözeterek kararlar alınmasında arabulucu olmaya hazırız” dedi.

Dışişleri Bakanı Rusya Türkiye Yunanistan
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more