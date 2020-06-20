Rusya’dan Trump için zehir zemberek sözler!

Kısa süre önce orta ve uzun menzilli balistik füze anlaşmasından çekilen ABD, Rusya’nın da aynı anlaşmadan çekilmesine neden olmuş ve iki blok arasındaki tansiyon yükselmişti.

Rusya, Avusturya’da yapılacak olan “silahlanma kontrolü” anlaşmaları için Trump yönetimine çok ağır ifadelerle göndermede bulundu. ABD’de yaşanan protestoları gündeme getiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin’in karşısında güvenebileceği bir yönetim görmek istediğini ifade etti.

TRUMP İÇİN GÜVENİLMEZ VURGUSU

Kremlim Sözcüsü Peskov Rusya’nın ABD ile yapılacak anlaşmalara karşı güven sorunu yaşadığını belirtti.

Peskov’un Trump yönetimi için kullandığı, “Putin’in anlaşma sağlayacağı politik partnerinin güvenilir olaması gerekiyor” ifadeleri Rusya’nın Trump yönetimine silah anlaşmaları konusunda güvenmediği mesajını verdi.

Peskov, Washington’daki yönetimin ön görülemeyen adımlar atmasının dünya başkentlerinde endişeye neden olduğunu ifade etti.

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi Rusya’dan gelen ‘güven’ vurgulu açıklama, Trump’tan sonra gelecek başkana mesaj niteliğinde olabileceği şeklinde yorumlandı.