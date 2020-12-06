Samanyolu galaksisinin en detaylı fotoğrafı çekildi

Avrupa Uzay Ajansı Dünya’nın içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinin en kapsamlı ve detaylı 3 boyutlu haritasını kamuoyuna lanse etti.

Avrupa Uzay Ajansı’nın 2013 yılından beri yıldızları analiz ve takip eden Gaia isimli uzay teleskobundan elde edilen verilerle paylaştığı harita bugüne kadar astronomlar tarafından yayınlanan en kapsamlı ve detaylı harita olarak kayıtlara geçti.

Bu harita ile birlikte Samanyolu’nun yeni detaylarına ulaşmayı hedefleyen bilim insanları böylelikle galaksinin ne kadar büyük bir hızla genişlediğini ve zamanın başlangıcından beri ne ölçekte büyüdüğünü bulmayı amaçlıyor. Bilim insanlarının yayınladığı haritada 1.8 milyardan fazla yıldız bulunuyor.

Avrupa Uzay Ajansı, “Gaia’dan elde edilen yeni veriler genç ve yaşlı yıldızların nüfusunu da gözler önüne serdi. Bilgisayarla yapılan modellemeler Samanyolu’nun nasıl büyüdüğünü gösteriyor” açıklamasını yaptı.

KARA DELİK UYARISI

Öte yandan bilim insanları elde edilen yeni haritada yeni bir detaya dikkat çekti. Bilim insanları Dünya’nın galaksinin merkezindeki kara deliğe sanılandan çok daha yakın olduğunu söyledi. Bilim insanları, “1985’te Dünya’nın kara delikten 27.700 ışık yılı uzakta olduğu tahmin ediliyordu. Bu haritada ise 25.800 ışık yılı mesafede olduğu görülüyor. Fakat panik yapmaya gerek yok 25.800 ışık yılı bir hayli uzak” bilgisini verdi.

Bir ışık yılı 9.7 trilyon kilometre mesafe anlamına geliyor.