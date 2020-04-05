Son dakika… ABD’de korkunç gelişme! Bir günde binden fazla insan öldü

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, son 24 saat içinde ülkede toplam ölü sayısı 8 bin 503'e çıktı, vaka sayısınınsa 312 bin 249 olduğu belirtildi. Ülkede bir günde ölenlerin sayısıysa 1344 olarak açıklandı.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, bugüne kadar çizdiği en karanlık tabloyu işaret ederek “Önümüzdeki iki hafta maalesef çok zor geçecek ve maalesef çok fazla can kaybı olacak,” dedi.

Trump, ABD'nin önümüzdeki haftalarda en zor döneme gireceğini söylerken, “En büyük darbeyi de New York alacak gibi görünüyor,” dedi.

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