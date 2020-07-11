Son dakika… ABD’de üçüncü gün üst üste rekor!

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, vaka ve ölü sayılarında ilk sırada yer alan ABD’de tablo giderek daha da ağırlaşıyor.

Pek çok ülkede normalleşme adımları atılırken, ABD’de rakamlar salgın başından görülmeyen seviyelere yükseldi. Ülkede yeni vaka sayısı son bir haftada 60 bin seviyelerini aştı.

Reuters’ın John Hopkins Üniversitesi’nden elde ettiği verilere göre yeni vaka sayısında bir rekor daha kırıldı. Peş peşe üç gün gelen rekora göre son 24 saatte 67 bin yeni tanı koyuldu. Perşembe günü bu sayı 65 bin 551, çarşamba günü ise 60 bin 20 olarak açıklanmıştı.

John Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkede yeni vaka sayılarında bir rekor daha kırıldı. Perşembe günü itibarıyla 65 bin 551 kişiye corona virüsü tanısı koyuldu. Bir önceki rekor çarşamba günü 60 bin 20’yle kırılmıştı.

Son verilerle birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 3 milyon 184 bin 573'e yükseldi.