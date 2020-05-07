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Son dakika… ABD’li şirketten sevindiren aşı haberi: Onay aldık yakında başlıyor

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, corona virüsüne karşı geliştirdikleri aşı prototipinin onay alarak ikinci aşamaya geçtiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
16:35 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’li şirketten sevindiren aşı haberi: Onay aldık yakında başlıyor

Corona virüsü dünya çapında can almaya devam ederken, salgını bitirmek için sürdürülen aşı ve ilaç çalışmalarından umut verici haberler gelmeye devam ediyor.

Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna, corona virüsüne karşı geliştirdikleri aşı prototipinin Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay aldığını duyurdu.

108 PROJE VAR

Şirket, mRNA-1273 adı verilen prototip için ikinci aşamanın yakın zamanda başlayacağını açıkladı. Moderna’nın prototipinin yanı sıra ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech’in projesi de New York’ta insanlı deney aşamasına geçmişti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre halihazırda 108 aşı projesi olduğu belirtiliyor.

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ABD Corona Dünya haberler New York Sağlık son dakika
Son güncelleme: 16:39 07.05.2020
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