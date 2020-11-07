Son dakika… ABD’nin yeni başkanı Joe Biden oldu

ABD'de merakla beklenen seçimlerde 270 Seçiciler Kurulu delegesine ulaşan isim Demokratlar'ın adayı Joe Biden oldu.

CNN ve NBC başta olmak üzere birçok uluslararası medya kuruluşu Biden'ın 270 oyu geçtiğini duyurdu.

Donald Trump böylelikle 1992'de George HR. Bush'tan sonra ikinci dönem başkanlık yarışını kaybeden ilk Cumhuriyetçi aday oldu.

Kamala Harris böylelikle ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı oldu.

Pennyslvania'yı kazandığı kesinleşen Biden, 284 Seçiciler Kurulu delegesi göndermeye hak kazandı.

77 yaşındaki Biden, böylelikle ABD tarihindeki en yaşlı başkan olacak.

Trump'tan bizzat bir açıklama gelmezken seçim kampanyasını yürüten yetkililer yasal hamlelerin geleceğini duyurarak başvuruların ve itirazların süreceğini duyurdu.

ABD basını, Trump'ın seçim kampanyasını yürütenler arasında bazı kişilerin herhangi bir hamlenin sonucu değiştirmeye yetmeyeceğini düşündüğünü yazdı.

BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD’nin yeni başkanı Biden, yaptığı ilk açıklamada, “Seçim süreci biterken, öfkeyi ve sert sözleri geride bırakmak ve bir ulus olarak bir araya gelmenin zamanı. ABD'nin birleşmesi gerek ve yaralarını sarması. Biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz. Ve birlik olursak başaramayacağımız şey yok” dedi.

Biden, “Amerikan halkının bana ve başkan yardımcısı Kamala Harris'e duyduğu güven beni onurlandırdı. Belirsizliğin yaşandığı günlerde rekor sayıda ABD'li oy kullandı. Tekrar demokrasinin Amerika'nın kalbinde attığını gözler önüne serdi” ifadelerini kullandı.

“HAYDİ BAŞLAYALIM”

ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı olan Kamala Harris ise, “Bu seçimler Joe Biden'dan ya da benden çok daha ötedeydi. Bu seçimler Amerika'nın ruhu ve savaşma istediğimizle ilgiliydi. Önümüzde yapılacak çok iş var. Haydi başlayalım” dedi.

İLK TEBRİKLER GELDİ

Dünya liderlerinden tebrikler gelmeye başladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Twitter üzerinden Joe Biden'ı kutladı. Trudeau, “Ülkelerimiz yakın dost, partner ve müttefik. Dünya sahnesinde çok nadir görülen bir ilişkiye sahibiz. Birlikte çalışmayı ve bunu inşa etmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR…