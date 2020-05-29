Son dakika… ABD’yi karıştıran cinayetin sorumlusu polis gözaltına alındı

ABD'nin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki George Floyd'un pazartesi günü polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke geneline yayılan çok büyük protestolar düzenlenmişti.

Floyd’un ölümünden sorumlu olan polis memurunun tutuklanmamasını protesto eden yüz binlerce ABD’li sokaklara taşmıştı.

Reuters’ın haberine göre, vahşice boğularak öldürülen George Floyd’un katili polis memuru Derek Chauvin gözaltına alındı.



NEFES ALAMIYOR HAYKIRIŞI SON SÖZLERİ OLMUŞTU

Floyd’u yere yatıran beyaz polis memurunun ensesine dizini bastırması üzerine nefes alamadığını söyleyen Floyd’un son anlarını gösteren video kayıtları, ülkede büyük infial yaratmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD’nin ilk siyahi başkanı Barack Obama, “Siyahilerin bu şekildeki ölümleri artık normalleştirilmemeli” demişti.