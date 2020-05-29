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Son dakika… ABD’yi karıştıran cinayetin sorumlusu polis gözaltına alındı

ABD'deki protestoları ateşleyen siyahi George Floyd'un vahşice öldürülmesi olayı sonrası yaşananların bir numaralı sorumlusu polis memuru Derek Chauvin gözaltına alındı.

20:30 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’yi karıştıran cinayetin sorumlusu polis gözaltına alındı

ABD'nin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki George Floyd'un pazartesi günü polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke geneline yayılan çok büyük protestolar düzenlenmişti.

Floyd’un ölümünden sorumlu olan polis memurunun tutuklanmamasını protesto eden yüz binlerce ABD’li sokaklara taşmıştı.

Reuters’ın haberine göre, vahşice boğularak öldürülen George Floyd’un katili polis memuru Derek Chauvin gözaltına alındı.


NEFES ALAMIYOR HAYKIRIŞI SON SÖZLERİ OLMUŞTU

Floyd’u yere yatıran beyaz polis memurunun ensesine dizini bastırması üzerine nefes alamadığını söyleyen Floyd’un son anlarını gösteren video kayıtları, ülkede büyük infial yaratmıştı.

Her ırktan yüz binlerce ABD’li yaşananları protesto etmek için sokaklara çıktı. Reuters

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD’nin ilk siyahi başkanı Barack Obama, “Siyahilerin bu şekildeki ölümleri artık normalleştirilmemeli” demişti.

 

 

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Son güncelleme: 20:54 29.05.2020
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