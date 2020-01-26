Son dakika… Acı deprem sonrasında dünya liderlerinden Türkiye’ye taziye mesajı

Elazığ’da 31 insanın yaşamını yitirdiği, 1607 kişinin de yaralandığı deprem felaketi sonrasında dünya Türkiye’nin yaralarını sarmak için peş peşe açıklamalarda bulundu.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken dünya liderleri Türkiye’ye destek mesajı verdi. Bu isimler arasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, depremde yaşamını yitirenlere baş sağlığı diledi. Trudeau, “Bu akşam Türkiye’den yıkıcı bir haber geldi. Kalbimiz yaralananlarla veya bugünkü depremde bir yakınını kaybedenlerle” dedi.

Rusya’dan da bir açıklama geldi. Kremlin tarafındna yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü belirtildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles de kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Fontelles, “Aklımız Türk halkının yanında. Yakından takip ediyoruz, Türk halkıyla tam dayanışma içerisindeyiz” açıklamasını yaptı.

KOPERNİK AKTİF DURUMA GELDİ

Avrupa Birliği’nde Kriz Yönetimi’nden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarcic, “Dün gece Türkiye'de can kayıplarına neden olan bir depremin meydana geldiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Avrupa Birliği olayda yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diler ve Türkiye halkı ve resmi makamlarıyla dayanışma içerisinde olduğunu ifade eder. 24/7 Acil Müdahale Koordinasyon Merkezimiz derhal temasa geçtiği Türkiye'nin Sivil Koruma yetkilileriyle erken saatlerden bu yana temas halindedir. Türk yetkililerinin isteği üzerine AB, alandaki ilk müdahale ekiplerine yardımcı olmak amacıyla Kopernik acil uydu harita tespit hizmetini aktif duruma getirmiştir. Ek destek sunmaya hazırız” dedi.



İsveç Dışişleri Bakanı Anna Linde ise sosyal medya üzerinden, “Türkiye’yi vuran depremin trajik haberini aldık. Etkilenenlere en derin taziye dileklerimizi sunuyoruz” ifadesini kullandı. Estonya’nın Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu da taziye dileklerini iletti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, Romanya Dışişleri BakanI Bogdan Aurescu da taziye dileklerini sosyal medya hesapları üzerinden aktardı.

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Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva da, “Yaşamını yitirenlerin ailelerine en içten taziye dileklerimi iletirim, dilerim bütün yaralananlar hızla iyileşir!” şeklinde bir mesaj paylaştı. Yunanistan Dışişlerİ Bakanı Nikos Dendias da Atina yönetiminin yardım etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı da taziye dileklerini iletirken Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius da taziye mesajı yayınladı.