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Son dakika… Akdeniz’de gerilim: Türk ve Yunan gemileri arsında “mini” olay

Yunan Savunma Bakanlığı'ndan bazı kaynaklar, Çarşamba günü Yunan ve Türk savaş gemilerinin "minik bir çarpışma" yaşadığını aktardı. Kaynaklar, bu minik çarpışmanın bir kaza olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
12:22 -
Haberler Dünya
Son dakika… Akdeniz’de gerilim: Türk ve Yunan gemileri arsında “mini” olay

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim tırmanırken, Çarşamba günü tansiyonun üst seviyeye çıktığı ortaya çıktı…

Reuters haber ajansına konuşan Yunan yetkililer, Türk ve Yunan savaş gemilerinin kafa kafaya geldiğini açıkladı. İsmini açıklamayan kaynaklar, “Savaş gemileri minik bir çarpışma yaşadı. Bu bir kazaydı. Limnos gemisi hasar görmedi” ifadesini kullandı.

Oruç Reis’in yolunu değiştirmek için geminin üzerine süren Limnos isimli gemiye Türk savaş gemilerinin müdahale etmesiyle az kalsın kafa kafaya çarpışma yaşanacağı açıklanırken, gemilerin birbirine hafif bir şekilde çarptığı belirtildi.

Çarşamba Haber kaza oruç son dakika Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 12:40 14.08.2020
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