Son dakika… Almanya’dan flaş Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz’de tansiyon yüksek… Almanya, bölgede gerilimi düşürmek için bugün bir hamle yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Yunanistan ve Türkiye’de temas turuna çıktı.

Maas’ın bugünkü ilk durağı Yunanistan’ın başkenti Atina’ydı… Atina’da mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelen Maas, açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, ülkesinin diyaloga hazır olduğunu söylerken, Yunanistan’ın egemenlik haklarını savunacağını da dile getirdi. Türkiye’nin provokasyon yaptığını öne süren Dendias, “Yaşanan bu gerilim sadece iki NATO müttefikini değil, Avrupa Birliği’nin bütününü ilgilendiriyor” ifadesini kullandı.

MAAS: YUNANİSTAN’IN YANINDAYIZ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan ve Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de birbiriyle çelişen egemenlik iddialarından ortaya çıkan sorunları doğrudan müzakereler yoluyla çözmeye çağırdı.

Alman bakan iki ülkenin askeri çatışmaya girme ihtimali hakkında uyarıda bulundu. Maas Atina’da yaptığı açıklamada “Doğu Akdeniz’deki mevcut durum ateşle oynamakla eşdeğer… Her bir küçük kıvılcım felakete yol açabilir” dedi.

Gerilimi yatıştırmak için Türk yetkililerle de görüşmelerde bulunacak olan Maas, Almanya ve AB ortaklarının Türkiye ile yaşanan anlaşmazlığında Yunanistan’ın yanında yer aldığını söyledi.