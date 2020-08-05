Son dakika Beyrut patlaması nerede ve nasıl oldu? Beyrut patlamasında son durum nedir?

Son dakika haberiyle tüm dünyanın gözü Beyrut’a çevrildi. Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta saatler önce meydana gelen patlamada onlarca ölü ve yüzlerde de yaralının olduğu bildirildi. Yetkililerin yaptığı son açıklamalara göre, Beyrut’taki patlamanın ardından en az 50 kişinin öldüğü ve 2 bin 700 yaralının olduğu ifade edildi. Beyrut limanında meydana gelen patlamada oldukça geniş çaplı alanda binalar ve araçlar büyük hasar gördü. İşte Beyrut patlamasından son dakika haberleri…

BEYRUT PATLAMASINDA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR!

Beyrut limanında meydana gelen çok büyük patlamaların limana yakın bir depoda saklanan patlayıcı özelliği bulunan maddeden kaynaklandığı belirtildi. Patlamaların ilk görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Görüntülerde patlamanın meydana geldiği bölgeden büyük bir duman bulutunun yükseldiği görüldü. Dumanların yükseldiği alanda ikinci bir patlamanın da yaşandığı kameralara yansıdı.

EN AZ 50 ÖLÜ VE 2700 YARALI VAR

Siyah dumanlar ‘mantar bulutu' şeklinde gökyüzüne yükselirken Lübnan Sağlık Bakanlığı patlama sonucunda çok yüksek sayıda yaralının bulunduğunu açıkladı.

Reuters'ın yetkililerden edindiği bilgilere göre 50 can kaybı yaşanmış durumda.

Lübnan Kızıl Haç'ından yapılan açılamada ise en az 2 bin 700 yaralının bulunduğu belirtildi.

PATLAMA NEDENİ AMONYUM NİTRAT

Lübnan güvenlik kaynakları onlarca ölüm ve iki binden fazla yaralanmaya neden olan patlamanın 2,7 ton amonyum nitrat yüzünden yaşandığını açıkladı.

Amonyum nitrat, kimyasal formülü NH₄NO₃ olan bir azotlu bileşiktir. Bileşik, bir amonyum ve bir nitrat kökünün bileşik oluşturmasıyla elde edilir. En bilinen kullanım alanı tarımsal gübrelemedir. Aynı zamanda güçlü bir patlayıcıdır.

LÜBNAN BAŞBAKANI: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Patlamalar sonrası açıklamada bulunan Lübnan Başbakanı Hassan Diab, “Sorumlu olanlar bedelini ödeyecek” dedi.

KKTC'DEN DE HİSSEDİLDİ

Patlamanın şok dalgalarının kilometrelerce ötedeki KKTC'den de hissedildiği ifade edildi. KKTC'nin doğu kıyısında bulunan Gazimağusa'daki bazı vatandaşlar patlama sonrası gelen şok dalgasının bölgeden de hissedildiğini bildirdi.

ESKİ BAŞBAKAN'IN EVİNE ÇOK YAKIN



Yerel kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Beyrut'ta meydana gelen patlama eski Başbakan Saad Hariri'nin evine oldukça yakın bir bölgede bulunuyordu.

Lübnan medyasının haberine göre, Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ayrıca Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan patlamada hayatını kaybetti.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN CAMLARI KIRILDI



Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, bölgedeki Büyükelçilik çalışanlarının durumunun iyi olduğunu açıkladı. Çakıl patlama nedeniyle Türkiye Büyükelçiliği'nin camlarının kırıldığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

*Lübnan’daki patlamada iki vatandaşımız hafif şekilde yaralandı. Durumları iyi. Acil şifa diliyorum.

*Büyükelçiliğimiz acil durum hatları (+961 3 944 904, +961 70 622 012) ve Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 2929) 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindedir.

GOOGLE SOS UYARISI VERDİ

Beyrut’ta meydana gelen büyük patlamanın ardından Google, SOS uyarısı oluşturdu. Bu uygulama -hem doğal hem de doğal olmayan sebeplerden dolayı oluşan acil durum bilgilerinin daha net ve erişilebilir olması adına yapılıyor.

SOS Uyarısı nedir?

SOS Uyarıları, doğal ya da doğal olmayan felaketlerden kaynaklanan krizlerde acil durum bilgilerini daha erişilebilir kılmayı amaçlar. Web, sosyal medya ve Google ürünlerinden alınan ilgili ve yetkili içerikleri bir araya getirip daha sonra bu bilgileri Arama ve Haritalar gibi Google ürünlerinde vurgularız. Krizin yapısına ve konumunuza bağlı olarak yerel, ulusal veya uluslararası makamların güncellemelerini görürsünüz. Bu güncellemeler kapsamında acil durum telefon numaraları ve web siteleri, haritalar, faydalı olabilecek ifadelerin çevirileri, bağış fırsatları ve daha fazlası yer alabilir.

Google, ne zaman SOS Uyarısı göstereceğine nasıl karar veriyor?

Etkilenen bölgedeki İnternet bağlantısı, devlet yönetimlerinden ve diğer yetkili kuruluşlardan alınan resmi içeriklerin kullanılabilirliği ve olay yerinin etkilenme derecesi gibi pek çok unsuru inceliyoruz. Genellikle SOS Uyarıları İngilizcenin yanı sıra etkilenen bölgenin ana dillerinde sunulur.