Son dakika… Bilim dünyasını sarsan corona açıklaması: İnsanlar üzerinde sonuçlar iyi

Corona virüsü salgınını yok etmek için mücadele eden bilim insanları canla başla çalışırken merkezi ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Moderna isimli biyoteknoloji şirketi bir açıklama yaptı.

Covid-19’a karşı bir aşı geliştirme arifesinde olan şirket insanlar üzerinde yapılan ilk denemelerin sonuçlarının pozitif olduğunu duyurdu. Bir basın bülteni hazırlayarak gelişmeyi kamuoyuna duyuran şirket insanlar üzerinde yapılan birinci faz deneylerin verilerinin olumlu olduğunu açıkladı. Yetkililer aşının güvenli olduğunun onaylandığını da vurguladı.

ÜÇÜNCÜ FAZ TEMMUZDA

Klinik testleri ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri ile birlikte yapan şirket henüz elde ettikleri verileri hakemli bir dergide yayınlamadıklarını da açıkladı.

Moderna, deneye katılan 8 insanın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Şirket antikorların virüsle mücadele için nötralize edildiğini ve bu sayede insanların corona virüsünü yeneceğini açıkladı. Açıklamayı yapan Dr. Tal Zaks, “Birinci fazda ilk verilere göre aşı bağışıklık sisteminin mücadelesine destek verdi” dedi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre deney sonrasında deneklerden alınan antikorların, Covid-19’u yenen hastaların antikorlarıyla aynı seviyede olduğu duyuruldu. Şirket mRNA-1273 isimli aşının genel olarak güvenli olduğunu ve denekler tarafından tolere edilebildiğini açıkladı.

TOPLAM 8 AYRI KURUM AŞI ÜRETİLİYOR

Şu an Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya üzerinde 8 farklı aşı insan üzerinde deneniyor. Moderna’nın haricinde ABD’de Pfizer, Inovio isimli şirketler, İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve Çin’de de üç şirket çalışmalarına devam ediyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, geçen hafta içerisinde şirketin ikinci faz çalışmalara geçmesine izin vermişti. İkinci fazda, daha geniş kapsamlı bir çalışma yapılacağı ve daha fazla insan denek kullanılacağı açıklanmıştı. Moderna, temmuz ayında üçüncü faza geçmek istediğini duyurdu.

Moderna’nın bu açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 25 arttı.