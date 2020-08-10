Son dakika… Bill Gates’ten Covid-19 testine tepki

Corona virüsüyle mücadele kapsamında milyonlarca dolar harcayarak hastalığın çaresini bulmaya çalışan Gates yıllarca ABD’nin büyük bir salgına hazırlıksız olduğu konusunda uyarılarda bulunmuştu. Covid-19’un başlangıcından bu yana Bill ve Melinda Gates Vakfı, test ve aşı araştırmalarını büyük ölçüde finanse etti.

Bill Gates, ABD’de Covid-19 testlerinde büyük bir sorun olduğunu, sonuçların geri gelme süresinin çok uzun olduğunu, ABD’deki Covid-19 testlerinin çoğunun “tamamen gereksiz” ve “boşa gittiğini” söyledi.

“MARK’I SEVİYORUM AMA…”

Gates 48 saatten fazla sürede test sonucu verenlere paralarını ödenmemesi konusunda uyararak geç alınmış test sonuçlarının hiçbir işe yaramadığını belirtti.

Gates, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in Facebook’taki corona virüsü hakkındaki yanlış bilgilerle mücadele etmek için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi. Gates, “Mark’ı seviyorum, çok iyi değerlere sahip olduğunu düşünüyorum, ancak o ve ben aynı fikirde değiliz” dedi.