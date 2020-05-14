Son dakika… Brezilya’da felakete adım adım: Son 24 saatte 11 binden fazla vaka

Corona virüsü salgınının en sert vurduğu Güney Amerika ülkesi Brezilya, Covid-19’un tespit edildiği andan beri en korkunç günü yaşıyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 11 bin 385 insanda corona virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Salgında en yüksek veriyi açıklayan yetkililer, son 24 saat içerisinde 749 insanın da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Resmi verilere göre 188.794 toplam vakanın olduğu ülke, dünya üzerinde en çok Covid-19 vakasının görüldüğü 6’ncı ülke haline geldi. Brezilya’da corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısının ise 13.149 olduğu belirtildi.

BOLSONARO NE DEMİŞTİ?

Bu açıklama uzun süre corona virüsünü yok sayan ve sokağa çıkma yasağına karşı olduğunu her fırsatta dile getiren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun sözlerini akıllara getirdi.

Sokağa çıkma yasaklarını gereksiz bulan ve güzellik salonlarını, spor salonlarını ve berberleri “önemli işletmeler” olarak tekrar açmak için çalışmalarını sürdüren Bolsonaro’nun bu hamlesi büyük bir tartışma yaratmıştı.

Bölgede salgından en çok etkilenen ülke haline gelen Brezilya dün Covid-19 ölümlerinde 6’ncı sıraya çıkmış ve vaka sayısında da Almanya’yı geçmişti. Brezilya bugün de Fransa’yı geride bıraktı.