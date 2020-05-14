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Son dakika… Brezilya’da felakete adım adım: Son 24 saatte 11 binden fazla vaka

Devlet Başkanı Bolsonaro'nun sokağa çıkma yasaklarına karşı olduğu Brezilya tarihinin en kötü gününü yaşıyor... Brezilya'da salgının başladığı günden beri en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı.

Sozcu.com.tr
07:54 -
Haberler Dünya
Son dakika… Brezilya’da felakete adım adım: Son 24 saatte 11 binden fazla vaka

Corona virüsü salgınının en sert vurduğu Güney Amerika ülkesi Brezilya, Covid-19’un tespit edildiği andan beri en korkunç günü yaşıyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 11 bin 385 insanda corona virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Salgında en yüksek veriyi açıklayan yetkililer, son 24 saat içerisinde 749 insanın da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Brezilya, vaka sayısı olarak Fransa’yı geçti.

Resmi verilere göre 188.794 toplam vakanın olduğu ülke, dünya üzerinde en çok Covid-19 vakasının görüldüğü 6’ncı ülke haline geldi. Brezilya’da corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısının ise 13.149 olduğu belirtildi.

BOLSONARO NE DEMİŞTİ?
Bu açıklama uzun süre corona virüsünü yok sayan ve sokağa çıkma yasağına karşı olduğunu her fırsatta dile getiren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun sözlerini akıllara getirdi.

Corona virüsüne geç müdahale etmekle suçlanan Bolsonaro bir açıklama yapmadı.

Sokağa çıkma yasaklarını gereksiz bulan ve güzellik salonlarını, spor salonlarını ve berberleri “önemli işletmeler” olarak tekrar açmak için çalışmalarını sürdüren Bolsonaro’nun bu hamlesi büyük bir tartışma yaratmıştı.

Sao Paulo’daki en büyük mezarlıkta corona virüsünden ölen bir kişinin defin işlemi tamamlandı.

Bölgede salgından en çok etkilenen ülke haline gelen Brezilya dün Covid-19 ölümlerinde 6’ncı sıraya çıkmış ve vaka sayısında da Almanya’yı geçmişti. Brezilya bugün de Fransa’yı geride bıraktı.

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Son güncelleme: 08:12 14.05.2020
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