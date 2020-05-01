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Son dakika… Corona günlerinde ABD’den teröristlere jest: Türkiye’den maske al, PKK’ya gönder!

"İyilik yap, kötülük bul" diye işte tam da buna denir... Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'ye iyilik yaparak 2 gün boyunca üst üste 2 uçak dolusu malzemesi gönderdik. Fakat ABD yine sırtımızdan hançerleyerek, Suriye'deki terör örgütüne TIR'larla sağlık yardımı yaptı.

Sözcü İstanbul
08:55 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona günlerinde ABD’den teröristlere jest: Türkiye’den maske al, PKK’ya gönder!

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ve resmi verilere göre 1 milyondan fazla insanın Covid-19’la mücadele ettiği ABD, Türkiye’nin uzattığı yardım elini alırken, 82 milyonu adeta sırtından hançerledi.

Ankara bu hafta içinde iki gün boyunca 2 uçakla tıbbi malzeme gönderdi. Uçaklarda maskeden, koruyucu tuluma kadar her şey vardı. Bu zamanda bu denli anlamlı yardıma ABD’li yetkililer kuru bir teşekkür ettiler ama yapacaklarını da yaptılar.

ABD'ye yardım taşıyan 2. uçak dün havalandı. Uçuştan önce Türk ve ABD'li yetkililer hatıra fotoğrafı çektirdi.

Suriye’de PKK/YPG'ye karşı her türlü desteği sağlayan ABD, corona virüsü salgını sırasında da bölücü terör örgütünü yalnız bırakmıyor. ABD ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü resmi Twitter hesabından, PKK/YPG'ye sağlık malzemeleri verildiğini duyurdu.

Malzemelerin PKK/YPG işgali altında bulunan Haseke iline bağlı Eş Şeddadi bölgesinde teslim edildiği belirtildi. Malzemelerin portatif lavabo ve sabunluklar, dezenfekte mendilleri, maskeler ve eldivenlerden oluştuğu aktarıldı. Ancak miktarları belirtilmedi.

ABD ordusunun resmi Twitter hesabından, YPG'li teröristlere sağlık malzemesi gönderildiği böyle açıklandı.

Malzemelerin, terör örgütü IŞİD üyelerinin tutulduğu hapishanelerde kullanılacağı aktarıldı. ABD, nisan ayı başında da PKK/YPG'ye 1 milyon 200 bin dolar değerinde malzeme sağladıklarını açıklamıştı. Terör örgütü ise gönderilen malzemelerin yetersiz ve sevkıyatın yavaş olduğunu savundu.

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