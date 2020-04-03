Son dakika… Corona virüsü aşısında büyük adım: Fareler üzerinde başarılı oldu

ABD’deki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmalar sonucunda corona virüsüyle mücadele edebilecek bir aşının bulunduğu duyuruldu.

Bilim insanları Perşembe günü EBioMedicine isimli dergide yayınlanan makalede, kısa sürede piyasaya sürülmeye hazır olan aşının, “Salgının hızını ciddi bir şekilde düşürme” potansiyeli olduğunu açıkladı.

Aşının parmak ucu kadar bir boyutta hazırlandığı ve ilk testlerin fareler üzerinde yapıldığını açıklayan uzmanlar, bu aşının corona virüsü ile mücadele edecek kadar antikor ürettiğini de dile getirdi. Bilim insanları aşının büyük bir hızla üretildiğini belirtirken araştırmayı yürüten doçent doktor Andrea Gambotto, “Çünkü SARS ve MERS gibi hastalıklarla ilgili benzer çalışmaları yapmıştık. Bu iki virüs, SARS-CoV-2 isimli virüs ile çok yakından ilgili ve bunlar bize spike protein denilen belirli proteinlerin nasıl davrandığını gösterdi. Bunların bağışıklık sistemine nasıl etki ettiğini gördük” dedi.

Gambotto, “Yeni virüsün tam olarak nerede savaşacağını biliyorduk” ifadesini kullandı. Aşının geleneksel grip aşısı gibi geliştirildiğini açıklayan doktorlar, laboratuvarda yapılan bulaşıcı proteinin bağışıklık sağlamak için kullanılacağını dile getirdi. Bilim insanları fareleri henüz tam incelemediklerini dile getirirken, aşının ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden onay için başvuru sürecinin başladığını açıkladı.

Eğer gerekli onaylar alınırsa, insanlar üzerinde klinik denemeler birkaç ay içerisinde başlayabilecek. Uzmanlar tek bir aşı yerine üzerinde 400 mikro iğne olan ufak bir aşının kullanılacağını duyurdu. Böylelikle spike proteinlerin daha iyi etki etmesi bekleniyor.

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Bir yara bandı gibi geliştirilen bu mikro iğnelerin şeker ve proteinden oluştuğu belirtildi. Gambotto konuyla ilgili olarak, “Birçok aşı için ölçeklendirilmek öncelik değildir fakat eğer bir salgına karşı aşı geliştirmeye çalışıyorsanız, yapmanız gereken ilk şey budur. Geliştirdiğimiz aşı aşırı derecede ölçeklendirilebilir” dedi.