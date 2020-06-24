Son dakika… Corona virüsü ilacının fiyatı belli oldu

9.3 milyondan fazla insanı hasta eden ve 480 binden fazla insanın da ölmesine sebep olan corona virüsüne karşı birçok şirket ve ülke ilaç ve aşı geliştirmek için kıyasıya bir mücadele içinde…

Geçen aylarda ABD merkezli ilaç şirketi Gilead’ın geliştirdiği remdesivir isimli ilacın Covid-19’la mücadelede işe yaradığının ortaya çıkmasının ardından Hindistan’dan flaş bir açıklama geldi.

Hindistan merkezli Hetero Labs isimli ilaç şirketi, remdesivir’in jenerik versiyonunu ürettiklerini ve 100 miligramlık paketin 5400 rupe yani 71 dolardan satışa çıkacağını duyurdu. Yaklaşık 486 TL’ye satılacak ilacın ilk aşamada ülkedeki hastanelere gönderileceği belirtildi.

Hindistan merkezli bir başka ilaç şirketi olan Cipla da, remdesivir’in başka bir versiyonunu geliştirdiklerini açıkladı. Şirket geliştirdikleri ilacın Hetero Labs’in geliştirdiği ilaçtan çok daha ucuza satışa çıkacağını duyurdu.

DAHA ÖNCE 3 ÜLKEDEN ONAY ALMIŞTI

Her iki şirketin de Gilead Sciences ile ilaç üretimi konusunda anlaşması olduğu belirtilirken Hindistan yönetimi bu ilaçların ağır vakalarda kullanılmasına yeşil ışık yaktı.

remdesivir daha önce ABD, Güney Kore ve Japonya’dan da onay almıştı.

JENERİK İLAÇ NEDİR?

Jenerik ilaç, üretilen orijinal bir ilacın farklı bir isimle farklı bir şirket tarafından piyasaya sürülmesi anlamına gelir. Jenerik ilacın, orijinal ilaçla aynı miktarda aynı maddeleri içermesi ve formülasyonunun da aynı şekilde olması gerekmektedir.

Ayrıca jenerik ilaçların değerlerinin orijinal ürünle aynı olması da zorunludur.