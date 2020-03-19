Son dakika… Corona virüsü kabusu bitmiyor: Kritik eşik geçildi

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak tanımladığı ve Aralık ayından beri binlerce insanı öldüren corona virüsünden acı haberler peş peşe geliyor… Toplam 176 ülkede görülen corona virüsünde bugün yapılan güncellemeler ile birlikte ölü sayısının 9 bin barajını aştığı belirtildi.

Salgının 225 bin vakaya sebep olduğu açıklanırken, İran ve İspanya’dan gelen kötü haberlerle birlikte toplamda 9276 kişi corona virüsüne bağlı olarak öldü.



İşte dünya genelinde virüsle ilgili son bilgiler:



İtalya: Çin dışında salgının en çok etki gösterdiği İtalya’da ölü sayısı hız kesmeden artmaya devam ediyor. Son paylaşılan rakama göre ölü sayısı 2 bin 503'ten 2 bin 978'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 35 bin 713 olarak kayıtlara geçti.

Başbakan Conte, ülke genelindeki karantinanın ve kısıtlamaların süresinin uzatılabileceğini söyledi.



İran: Çin'in ardından İtalya ile birlikte corona virüsünden en çok etkilenen ülke olan İran'ın Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ali Rıza Raisi, devlet televizyonundan açıklama yaptı.



Raisi, “Son 24 saatte 149 ölüm oldu. Corona virüsünden ölenlerin sayısı 1284'e çıktı. Maalesef dünden itibaren 1.046 yeni vaka meydana geldi” dedi. İran'da dün ölüm sayısı 1135'ti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kıvanç Cihanpur, “Bu veriler ışığında corona virüsünden her 10 dakikada bir, bir kişi ölüyor ve her saatte 50 kişi hastalanıyor” dedi.

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İspanya: Bugün İran’ın son açıklamalarının ardından İspanya’dan kritik bir açıklama geldi… Bu açıklamalardan çok kısa bir süre sonra İspanya Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. İspanyol yetkililer bir gecede corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 209 artarak 767'ye çıktığını açıkladı.

İspanya'daki vaka sayısının da 13.716'dan 17.147'ye çıktığı belirtildi.



Fransa: Fransa’da son olarak açıklanan vaka sayısı 9 bin 134, ölü sayısı ise 264 olarak duyuruldu.

ABD: Başkan Donald Trump, corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında ABD'lilere ücretsiz olarak test yapılmasını öngören yasa tasarısını imzaladı. Ülkede vaka sayısı 9 bin 464, ölü sayısı 155'e ulaştı.

İNGİLTERE'DE OKULLAR TATİL



Birleşik Krallık: Ada genelinde görülen vaka sayısı 2 bin 626’ya, ölü sayısı 104’e yükseldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eleştirilerin hedefi olduğu okullarla ilgili tatil kararı aldı. Londra'da şehir genelinde karantina uygulanacağı öne sürülmeye başladı. 20 bin asker corona virüsüyle mücadele ve güvenlik gerekçesiyle görev yapacak.

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Times, başkent Londra'da corona virüsü ile ilgili hummalı bir çalışma olduğunu yazdı. Gazete, Westminster'da ufak bir çadırın olduğu prefabrik bir yapı kurulduğunu aktarırken bunun bir morg olduğu açıklandı.

Öte yandan Avrupa Birliği’nin Brexit sürecini yöneten ve baş müzakereci olarak görev yapan Michael Barnier’de Covid-19 tespit edildi. Barnier, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasındaki görüşmeleri yürütüyordu.

Almanya: Ülkede vaka sayısı yaklaşık 3 bin artarak 12 bin 327'ye ulaşırken, ölü sayısı ise 2 artarak 28'e yükseldi.

Fransa: Fransa’da sokağa çıkma yasağının iki hafta uzatılacağına yönelik iddialar ortaya atıldı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “Kurallara uymayan insanlar ahmaktır” dedi.

RUSYA VE MEKSİKA'DA İLK ÖLÜM

Rusya, Malezya, Kosta Rika ve Meksika'da corona virüsü nedeniyle ilk ölümlerin gerçekleştiği, Fiji'de ilk vakaya rastlandığı açıklandı. Rusya'da hayatını kaybeden hastanın 79 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Avustralya ve Yeni Zelanda, yabancı ülkelerden giriş ve çıkışları yasakladı.