Son dakika… Corona virüsünde son durum: Her 7 dakikada bir insan ölüyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan çok kısa bir süre içinde küresel bir pandemi halini alan ve milyarlarca insanı evlere hapseden corona virüsü ile ilgili gelişmeler pek de iç açıcı değil…

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği Orta Doğu ülkelerinden biri olan İran’da güncel açıklamalar uluslararası kamuoyu ile paylaşıldı. İran’da son 24 saat içerisinde 215 insanın corona virüsünden yaşamını yitirdiği açıklandı.

İran devlet televizyonu, ortalama olarak her 7 dakikada bir insanın yaşamını yitirdiğini duyururken, İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 17.405’e çıktığını açıkladı. Lari, bir gün içerisinde Covid-19 vaka sayısının 2.598 olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Yapılan açıklamada İran’daki vaka sayısının 312.035’e çıktığı kaydedildi.

TÜRKİYE’DE 995 VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle kayıtlara geçen can kaybı ve vaka sayısını açıkladı. Türkiye’de son bir gün içinde 995 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 233 bin 851'e yükseldi. Bugün 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 5 bin 747 oldu.

Açıklanan verilerde son 3 Ağustos’ta 41 bin 301 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 4 milyon 927 bin 217'ye ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da bin 3 artarak 217 bin 497'ye yükseldiği açıklandı. Corona virüsü nedeniyle tedavi gören hastalarda zatüre oranının yüzde 8.4, ağır hasta olanların sayısının ise 580 olduğu ifade edildi.

AVUSTRALYA’DA 500 ASKER GÖNDERİLDİ

Corona virüsü salgınının tekrar etkisini artırdığı Avustralya’nın Victoria eyaletinde geçen hafta ilan edilen 6 haftalık sokağa çıkma yasağı devam ederken rekor sayıda vaka ve ölüm sayısı açıklandı… Victoria eyaletinin valisi Daniel Andrews, 439 vaka tespit edildiğini ve 11 insanın da yaşamını yitirdiğini açıklarken çok sıkı yasaklar da getirildi.

Victoria’da gerekli olmayan mağaza ve işletmeler kapatılırken, düğünlere de yasak getirildi. Tecrit kurallarını çiğneyenlere ise 3.500 dolarlık para cezası getirildi. Öte yandan Andrews, “Avustralya Savunma Güçleri’nden 500 ek askeri personelin de Melbourne’e geleceğini belirtmek istiyorum. Halihazırda bölgede olan 300 sağlık çalışanıyla birlikte koordineli çalışacaklar ve kapı kapı dolaşıp kontrol yapacaklar” dedi.

Tecrit ve karantina kurallarını çiğneyenlere karşı para cezası getirilme sebebini söyleyen Andrews, “Evinde karantinada kalması gereken 3 bin insanı kontrol ettiğimizde 800’ünün evde olmadığını tespit ettik” ifadesini kullandı.