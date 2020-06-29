Son dakika… Corona virüsünde son durum: Kapı kapanıyor

Corona virüsü paniği bitmek bir yana katlanarak artıyor ve küresel olarak panik yaratmaya devam ediyor… Avrupa’da normalleşme çabaları devam ederken başta ABD’de ile birlikte Kuzey Amerika’nın diğer ülkelerinde ve Güney Amerika’da yaşanan artış korkuyu körüklüyor.

Doğrulanmış vaka sayısının 2.5 milyonu geçtiği ABD’nin Sağlık Bakanı Alex Azar, dün gece yaptığı açıklamada, “Salgını kontrol altına almak için kapı kapanıyor. Vaka sayısının arttığı bölgelerde maske takmalı ve sosyal mesafeye önem vermelisiniz” ifadesini kullandı.

Azar’ın arkasından bir açıklama yapan Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, “Sosyal mesafe sağlanamıyorsa, maske takmak çok iyi bir fikir. Ayrıca gençler arasındaki vaka artışı da dikkat çekici” dedi.

3 GÜNDÜR 40 BİNİN ÜZERİNDE

ABD’de günlük vaka sayısı 3 gündür 40 binin üzerinde seyrederken Connecticut ve Rhode Island haricindeki bütün eyaletlerde vaka sayısında artış yaşandığı açıklandı. Florida’nın yeni merkez üssü olarak anılan Florida’da da dahil 36 eyalette vaka sayısının artış gösterdiği belirtilirken, Florida’da cumartesi günü 9.585 vaka tespit edildiği açıklanmıştı. Dün de bu sayısının 8530 olduğu belirtildi.

Arizona’da vaka sayısı yüzde 267 artarken dün Arizona’da 3.857 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Resmi verilere göre ABD’de Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 125.000’i geçerken toplam vaka sayısı da 2.5 milyonu geçti.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğiyle tekrar açılan ve ekonomiysini canlandırmaya çalışan Teksas ve Florida’da vaka sayısındaki ciddi artış panik yaratmaya devam ediyor. ABD’deki vakaların büyük çoğunluğunun ülkenin batısı ve güneyindeki eyaletlerde olması da dikkat çekici bir detay.

BARLAR KAPANIYOR

California Valisi Gavin Newsom, vaka sayısındaki artışın durdurulamaması üzerine 7 bölgedeki barların kapanması emrini verdi. Los Angeles, Fresno, San Joaquin, Kings, Kern, Imperial ve Tulare bölgelerindeki barların kapanma emri verildi.

Öte yandan Contra Costa, Santa Clara, Sacramento, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Barbara ve Stanislaus bölgelerindeki barların da kapanması tavsiye edildi.

TÜRKİYE: YAZ REHAVETE NEDEN OLMAMALI

Türkiye’de de güncel veriler dün kamuoyu ile paylaşıldı… Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 15 kişinin Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklandı. Güncel verilerle birlikte Türkiye’de Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 5.097’ye çıktı.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 1356 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 197 bin 239'a yükseldi.

Verilere göre dün iyileşen kişi sayısı, günlük vaka sayısının üzerinde yer aldı. 1.413 kişi daha corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 170.595'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı” ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA’DA NİSAN AYINDAN BERİ İLK

Avustralya’da vaka sayısının ani bir yükselişe geçtiği Victoria’da salgının başlamasının ardından en yüksek vaka sayısı açıklandı… Yetkililer, son 24 saat içerisinde Victoria’da 75 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Eyaletin Sağlık Müdürü Brett Sutton, “Bence bu durum daha iyiye gitmek yerine daha kötü hale gelecek. Çok endişe verici bir sayı. Fakat şu an bir tahmin yapmak çok güç” ifadesini kuallandı.

MEKSİKA’DAN KORKUTAN UYARI

Amerika kıtası genelinde Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri haline gelen Meksika’da dün de yüksek bir vaka oranı açıklandı. Meksika Sağlık Bakanlığı yetkilileri son 24 saatte ülkede 4.050 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Öte yandan ülkede Covid-19’a bağlı sebeplerle 267 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Meksika’daki toplam vaka sayısı 216.852’ye çıkarken Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 26.648’e çıktı. Meksikalı yetkililer hasta olanların sayısının resmi olarak açıklanandan çok daha fazla olabileceğinin de altını çizdi.

BREZİLYA’DA 30 BİN YENİ VAKA

Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Brezilya’da da son 24 saat içerisinde 30.476 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 552 olduğu belirtildi.

Brezilya’da toplam vaka sayısı 1.344.143’e çıkarken, ölüm sayısı da 57.622’ye çıktı.

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