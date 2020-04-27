Son dakika… Corona virüsünde son durum: ‘Savaşı kazandık’ dedi yasakları kaldırdı

Bir ayı aşkın bir süredir sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı Yeni Zelanda’da Başbakan Jacinda Ardern, corona virüsüne karşı ülkesinin yürüttüğü savaşı kazandıklarını söyledi.

Ardern, tespit edilen yeni bulaşma olmadığını söyleyerek, ülke genelindeki bazı yasak ve kısıtlamaları da gevşetme kararı aldı. Ülke genelindeki alarm seviyesini bir seviye düşüren Yeni Zelanda’da 1469 vaka ve 19 ölüm tespit edildiği açıklandı. Ülke genelindeki hastaların yüzde 80’inin de iyileştiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield da, “Hedeflerimizi başardık. Şu an bulaşma oranımız sıfır fakat bu vaka sayısının sıfır olduğu anlamına gelmiyor. Hastalığın nereden bulaştığını bildiğimiz anlamına geliyor” dedi.

Ülkede son 24 saat içerisinde 1 corona virüsü vakası tespit edilirken bir kişinin de corona virüsü dolayısıyla yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülke genelindeki yasakların kaldırılmasıyla birlikte Yeni Zelandalılara haftalar sonra balık tutmaya, sörf yapmaya, avcılık yapmaya ve doğa yürüyüşü yapmaya izin çıktı.

Yeni Zelanda’da 400 bin insan çalışmaya geri dönecek fakat lokanta ve mağazalar bir süre daha kapalı tutulacak.

FRANSA’DA STOKÇUYA BASKIN

Fransız polisi dün yapılan baskın ile karaborsada satılması planlanan 140 binden fazla maskeyi ele geçirdi.

Covid-19 salgını sırasında yapılan en büyük baskın başkent Paris’in kuzeyinde yapıldı. Fransız polisi, iki kişinin gözaltına alındığını açıklarken, 5 binden fazla FFP2 maskesinin de olduğu paketlerin Hollanda’dan geldiğini duyurdu.

Koruyucu ekipman ve maskelerin Hollanda’dan 80 bin euroya alındığı kaydedilirken, bunların özellikle inşaat sektörüne ve inşaat işçilerine yüksek karla satılacağı belirtildi.

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TÜRKİYE’DE UZUN ARANIN ARDINDAN İLK KEZ 100’ÜN ALTINDA

Türkiye’deki güncel corona virüsü vakaları ve can kaybı verileri dün akşam saatlerinde açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içerisinde 99 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken 2 bin 357 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Toplam can kaybı 2 bin 805, toplam vaka sayısı da 110 bin 130 oldu.

Koca, son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu günün bugün olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Koca, “Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti” dedi.

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AVRUPA’DA DA YASAKLAR AZALIYOR

Avrupa’da da corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan yasak ve kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılmaya başlandı… Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya’da Mart ayının ortalarından beri en düşük ölüm sayısının açıklanmasıyla birlikte Başbakan Giuseppe Conte yasakların gevşetilme takvimini açıkladı.

Conte, 4 Mayıs’ta yasakların yavaşça gevşetileceğini söylerken, Fransa’dan da benzer bir açıklama geldi. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, salı günü “corona virüsü yasaklarıyla ilgili ulusal strateji planını” mecliste sunacağını duyurdu.

Dün 1 ayı aşkın bir süredir çocuklara uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı İspanya’da da yasakların gevşetileceği belirtildi.