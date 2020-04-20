Son dakika… Corona virüsüyle mücadelede Türkiye tartışması: Göndermezlerse her şey durur

Geçen haftalarda Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen sağlık ekipmanlarının dün ulaşması gereken bölümünün nakliyesinin ertelenmesi Ada’da gündem oldu… İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, internet sitesinde manşetlere taşıdığı gelişmeyi okurlarına, “Türkiye’den gelecek kargonun rötarlı iniş yapması sonucunda bugün koruyucu önlüklerin tükenebileceği duyuruldu. Hastaneler Covid-19 hastalarına tedavinin durdurulabileceğini açıkladı” başlığıyla taşıdı.

Daily Mail’in haberinde ülkede 80 sağlık çalışanının Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtilirken, İngiliz sağlık sistemini yürüten kuruluş olan NHS’yi temsil eden kuruluşların Sağlık Bakanlığı’nı eleştirdiği belirtildi. Sağlık kuruluşları, hayati bir öneme sahip olan 400.000 koruyucu önlüğün 24 saat gecikmeli olarak gelmesinin hastaneleri zor durumda bıraktığını açıklarken, “Hükümet bu konuya odaklanmalı. Eğer hayat kurtaracak ekipmanların teslimatında sorun yaşanırsa çok acı bir deneyim yaşayabiliriz” ifadesini kullandı.

Benzer şekilde başka ülkelerden de gelecek olan kargoların ulaşmaması sebebiyle kamuoyunda beklenti yaratılmaması gerektiğinin kulislerde konuşulduğunu aktaran İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian, “NHS Tedarikçileri ve hastane yönetimi bakanların gelecek kargolar ve teslimatlar hakkında konuşmamasını istedi. Bakanların sadece kargolar ulaştığına bunu duyurması istendi” ifadesini kullandı.

“200 BİN BEKLİYORDUK 20 BİN ÖNLÜK ÇIKTI”

Kültür Bakanı Oliver Dowden da bugün yaptığı açıklamada, İngiliz hükümetinin Covid-19’la ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına gerekli malzemelerin sağlanacağını ve “İhtiyacımız olan ekipmanlar bugün içerisinde Türkiye’den yola çıkacak” dedi.

NHS Tedarikçileri CEO’su Chris Hopson The Guardian’a ,”Son 24 saat içerisinde Türkiye’den gelecek tek bir kargoya gereksiz yere odaklandık. Önlük ve malzeme sıkıntısı ile ilgili bu kadar belirsizlik varken başka alanlara da odaklanmak gerek. Geçen hafta Çin’den beklenen 200 bin önlük paketinden 20 bin önlük çıktı” dedi.